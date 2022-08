ഹൈദരാബാദ് ∙ പ്രവാചകനെതിരെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ അറസ്റ്റിലായ തെലങ്കാനയിലെ എംഎല്‍എ ടി.രാജാസിങ്ങിനെ ബിജെപി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എംഎല്‍എയ്‌ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈദരാബാദില്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രതിഷേധം നടന്നതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

അറസ്റ്റിനുശേഷം എംഎൽഎയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് രാജാ സിങ്ങിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രവാചകനെതിരായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വിഡിയോ എംഎല്‍എ പുറത്തുവിട്ടതോടെ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഹൈദരാബാദിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറി.

English Summary: Telangana MLA Raja Singh Suspended by BJP Post Arrest Over Comments on Prophet