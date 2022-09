അഹമ്മദാബാദ്∙ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) കൺവീനറുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിനെ അത്താഴത്തിനു ക്ഷണിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ. ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെ സമ്മേളനത്തെ കേജ്‌രിവാള്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു. കേജ്‌രിവാളിന്റെ അഭിസംബോധന കഴിഞ്ഞയുടനെ, സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ വീട്ടിൽ അത്താഴം കഴിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു. കേജ്‌രിവാൾ ഉടൻ തന്നെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു.



ഇതിന്റെ വിഡിയോ എഎപി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ‘‘ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വലിയ ആരാധകനാണ്. പഞ്ചാബിലെ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു. എന്റെ വീട്ടിലും അത്താഴത്തിനു വരുമോ?’’– ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ചോദിക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. കേജ്‌രിവാൾ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും രണ്ടു പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം അത്താഴത്തിന് വരുമെന്ന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറോടു പറയുകയും ചെയ്തു. എത്ര മണിക്ക് വരണമെന്നും ഓട്ടോയിൽ കയറ്റാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഹോട്ടലിൽ വരുമോയെന്നും കേജ്‌രിവാൾ ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ചു. ഇന്നു രാത്രി 8നാണ് അത്താഴം.

ഈ വർഷം അവസാനം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഗുജറാത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി കേജ്‌രിവാൾ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം, സ്ത്രീകൾക്കും തൊഴിൽരഹിതരായ യുവാക്കൾക്കും അലവൻസ്, 300 യൂണിറ്റ് വരെ സൗജന്യ വൈദ്യുതി എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കേജ്‌രിവാൾ നേരത്തേ നടത്തിയിരുന്നു.

