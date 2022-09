മുടിയിൽപിടിച്ചും സാരി വലിച്ചും അടിയോടടി; ടോൾ പ്ലാസയിൽ സ്ത്രീകളുടെ ‘തല്ലുമാല’: വിഡിയോ

നാസിക്∙ പിംപൽഗാവ് ടോൾ പ്ലാസയിലെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള അടി സോഷ്യൽമിഡിയയിൽ ഹിറ്റ്. ഇവരിൽ ഒരാൾ ടോൾ പ്ലാസ ജീവനക്കാരിയും മറ്റൊരാൾ യാത്രക്കാരിയുമാണ്. ടോൾ തുകയെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് അടിയിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. സാരിയിലും മുടിയിലും പിടിച്ച് വലിച്ചാണ് ഇരുവരും അടിക്കുന്നത്. മറാത്തിയിൽ പരസ്പരം വാക്കേറ്റം നടത്തുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. വാക്ക് തർക്കത്തിനിടയിൽ അവരിൽ ഒരാൾ സാരി കീറുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

തര്‍ക്കം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. അടി രൂക്ഷമായതോടെ ഇരുവരെയും കൂടിനിന്നവർ പിടിച്ചുമാറ്റുകയായിരുന്നു. ട്വിറ്ററിൽ നിരവധിപ്പേരാണ് വിഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടിയുടെ പഞ്ച് കുറവായെന്നും കുറച്ചുകൂടി ഇരുവരും പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ചിലർ പരിഹസിച്ചു.

English Summary: Caught On Camera: Two Women Thrash Each Other During Fight At Nashik Toll Plaza