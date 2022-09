കണ്ണൂർ വിസി നിയമനം മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ചാമക്കാല: ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം∙ കണ്ണൂർ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമ പ്രകാരം കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല സമർപ്പിച്ച ഹർജി കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു. ഹർജിയിൽ സർക്കാരിന്റെ വാദം കോടതി സെപ്റ്റംബർ 29ന് പരിഗണിക്കും. തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് പ്രത്യേക കോടതിയാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്.

കണ്ണൂർ വൈസ് ചാൻസലറായി ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെ നിയമിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടാണെന്നും ഇതു സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം ആണെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ ആരോപണം. ഇതിനെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമ പ്രകാരം കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ജ്യോതി കുമാർ ചാമക്കാലയുടെ വാദം.

English Summary: Petition against cm was accepted by the high court on file