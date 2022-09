കണ്ണൂര്‍ ∙ തളിപ്പറമ്പില്‍ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹര്‍ത്താലിനിടെ കടയടപ്പിക്കാന്‍ ഉടമയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ രണ്ടുപേര്‍ പിടിയില്‍. പന്നിയൂര്‍ സ്വദേശികളായ അന്‍സാർ, ജംഷീർ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരുടെ ഭീഷണി അവഗണിച്ച് കടയുടമ കടയടയ്ക്കാതെ നിന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

പയ്യന്നൂരിൽ കടകൾ അടപ്പിക്കാനെത്തിയ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ നാട്ടുകാർ തല്ലിയോടിച്ചതും കഴിഞ്ഞദിവസം ചർച്ചയായി. ഹര്‍ത്താൽ അനുകൂലികളെ നാട്ടുകാർ മർദിച്ചശേഷം പൊലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Two arrested in Taliparamba for hartal day violence