സാവകാശം തേടി ശ്രീനാഥ് ഭാസി; സിസിടിവി ദൃശ്യം പരിശോധിക്കാൻ പൊലീസ്

കൊച്ചി∙ യുട്യൂബ് ചാനൽ അവതാരകയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാൻ സാവകാശം തേടി നടൻ ശ്രീനാഥ് ഭാസി. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഹാജരാകാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെങ്കിലും വൈകിട്ട് ഹാജരാകാൻ അനുവദിക്കണമെന്നു പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ നാളെ രാവിലെ ഹാജരായാൽ മതിയാകുമെന്നു പൊലീസ് അറയിച്ചു. ചോദ്യംചെയ്യലിനു ശേഷം തുടർനടപടികൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ശ്രീനാഥ് ഭാസി പ്രകോപിതനാകാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാകുന്നതിനായി അഭിമുഖത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യം ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, മറ്റൊരു അഭിമുഖത്തിൽ നടൻ അവതാരകനെ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ അസഭ്യം പറയുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതു പൊലീസിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടി മുൻനിർത്തിയാകും ശ്രീനാഥ് ഭാസിയെ പൊലീസ് ചോദ്യംചെയ്യുക.

English Summary: Sreenath Bhasi Sought Time to Appear; The Police Will Check the CCTV Footage