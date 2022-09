വാഷിങ്ടന്‍∙ പെന്റഗണിലെത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കറിന് ഉജ്വലമായ വരവേല്‍പ്. യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയ്ഡ് ജെ.ഓസ്റ്റിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കാണു ജയ്ശങ്കര്‍ പെന്റഗണിലെത്തിയത്. യുഎസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനമായ പെന്റഗണില്‍ ജയ്ശങ്കറിനു സൈന്യം പ്രൗഢമായ സ്വീകരണം നല്‍കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നു.

ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയുടെ മെച്ചപ്പെട്ട ഭാവിക്കായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയ്ഡ് ജെ.ഓസ്റ്റിന്‍ പറഞ്ഞു. തയ്‌വാന്‍ കടലിടുക്കില്‍ ചൈന നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാന് എഫ്-16 പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയ യുഎസ് നടപടിക്കെതിരെ ജയ്ശങ്കര്‍ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച. അമേരിക്കന്‍ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്കു വിരുദ്ധമാണ് പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള സഹകരണമെന്ന് ജയ്ശങ്കര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Video: S Jaishankar, On US Visit, Gets A Grand Welcome At Pentagon