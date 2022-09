കൊച്ചി∙ പെരുമ്പാവൂരിൽ 5 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച 30 വയസ്സുകാരന് 60 വർഷം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച് പോക്സോ കോടതി. മൂന്നു വകുപ്പുകളിൽ 20 വർഷം വീതമാണ് തടവു ശിക്ഷ. മൂന്നു ശിക്ഷയും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതി.



ബന്ധുവായ കുട്ടിയോടായിരുന്നു പ്രതിയുടെ അതിക്രമം. കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ പീഡനം സംശയിച്ച് പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ യുവാവ് ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു കണ്ടെത്തി.

