മൂർഖനെ പിടികൂടിയശേഷം തലയിൽ ചുംബിക്കാൻ ശ്രമം; യുവാവിന് കടിയേറ്റു– വിഡിയോ

ബെംഗളൂരു∙ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പിടികൂടിയശേഷം തലയിൽ ചുംബിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിന് കടിയേറ്റു. കർണാടകയിലെ ശിവമോഗ ജില്ലയിലെ ഭദ്രാവതിയിലെ ബൊമ്മനകട്ടെയിലാണ് സംഭവം. പാമ്പിനെ പിടികൂടിയ ശേഷം തലയിൽ ചുംബിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പാമ്പ് തിരിഞ്ഞു ചുണ്ടിൽ കടിക്കുകയായിരുന്നു.

ശേഷം പാമ്പ് യുവാവിന്റെ കയ്യിൽനിന്ന് നിലത്തു വഴുതിവീണു. ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നവർ പാമ്പിനെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല. കടിയേറ്റ യുവാവ് അപകടനില തരണം ചെയ്തു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.



English Summary: Man Tries To Kiss Cobra On Head, Gets Bit On The Lip