സാഹിത്യ നൊബേൽ ആനി എർനോയ്ക്ക്; ആത്മകഥാംശമുള്ള എഴുത്തിന് സമ്മാനം

സ്റ്റോക്കോം ∙ 2022ലെ സാഹിത്യ നൊബേൽ ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യകാരി ആനി എർനോയ്ക്ക്. ആത്മകഥാംശമുള്ളവയാണ് അനിയുടെ കൃതികൾ ഏറെയും. ക്ലീൻഡ് ഔട്ട്, എ മാൻസ് പ്ലേസ്, സിംപിൾ പാഷൻ, ദ് ഇയേഴ്സ് എന്നിവയാണ് പ്രശസ്ത കൃതികൾ.



English Summary: Nobel Prize for Literature goes to French author Annie Ernaux