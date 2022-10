ബസിൽവച്ച് പൊലീസുകാരന്റെ പിസ്റ്റൾ മോഷ്ടിച്ചു; യുവതിയടക്കം 3 പേർ പിടിയിൽ

ആലപ്പുഴ ∙ സ്വകാര്യ ബസിൽവച്ചു പൊലീസുകാരന്റെ പിസ്റ്റൾ മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തില്‍ യുവതിയടക്കം മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ. പുന്നപ്ര സ്വദേശി സന്ധ്യ, ആലപ്പുഴ പോഞ്ഞിക്കര സ്വദേശി യദുകൃഷ്ണൻ, വടുതല സ്വദേശി ആന്റണി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്ത ഒരു പ്രതിയെ ജയിലിലേക്ക് ബസിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം.



ഈ പ്രതികളുടെ കൂട്ടാളികളാണ് പിസ്റ്റൾ മോഷ്ടിച്ചതെന്നു സംശയമുണ്ട്. പിന്നീട് മോഷ്ടാക്കളെ ബീച്ചിൽനിന്നു പിടികൂടുകയായിരുന്നു. മോഷ്ടിച്ച പിസ്റ്റൾ യുവതിയുടെ ബാഗിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. മോഷ്ടാക്കൾ ബീച്ചിനു സമീപത്തെ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഈ വിവരം നൽകിയെന്നും സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു.

ഇവരെ പിന്നീട് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ യുവതിയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പിസ്റ്റൾ എടുത്തെന്ന് ആദ്യം ഇവർ സമ്മതിച്ചില്ല. ബാഗ് പരിശോധിച്ച് പിസ്റ്റൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

English Summary: Three held for stealing police pistol in Alappuzha