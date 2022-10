‘പണം പ്രശ്നമല്ല, മോദി നൽകും; 2024 ആകുമ്പോൾ അമേരിക്കയെക്കാൾ മികച്ച റോഡുകൾ യുപിയിൽ’

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ റോഡുകൾ 2024 ആകുമ്പോഴേക്കും അമേരിക്കയിലെ റോഡിനെക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. യുപിയിൽ 8,000 കോടി രൂപയുടെ വികസനപദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.



‘‘ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ വികസനത്തിനായി നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ 5 ലക്ഷം കോടി രൂപ ഉടൻ അനുവദിക്കും. 2024 ആകുമ്പോഴേക്കും അമേരിക്കയെക്കാൾ മികച്ച റോഡുകൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉണ്ടാകും. നല്ല റോഡുകൾ നിർമിക്കാൻ പണം തടസ്സമാകില്ല’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഷഹാബാദ്-ഹാർദോ ബൈപാസ്, ഷാജാഹാൻപുർ-ഷഹാബാദ് ബൈപാസ്, മൊറാദാബാദ്-താക്കുർവാര-കാശിപുർ ബൈപാസ്, ഗാസിപ്പുർ-ബലിയ ബൈപാസ് ഉൾപ്പടെ 8000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് ഗഡ്കരി യുപിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

