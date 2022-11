സ്വർണക്കടത്തുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനു പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇടപെടും: ഗവർണർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ നാളെ കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്താനിരിക്കെ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസിനുമെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുമായി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ വഴിയുള്ള സ്വർണക്കടത്തുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനു പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ താൻ ഇടപെടുമെന്നും ഗവർണർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. സർവകലാശാലകളിൽ സ്വന്തക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഇടപെടും. എല്ലാ നിയമവിരുദ്ധ നടപടികളിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ബന്ധപ്പെടുന്നതെങ്ങനെയെന്നും ഗവർണർ ചോദിച്ചു.

താൻ ആർഎസ്എസിന്റെ നോമിനിയാണെന്ന ആരോപണങ്ങളെ ഗവർണർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. രാജ്ഭവൻ ഇടപെട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിയമനം പോലും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഗവർണർ അവകാശപ്പെട്ടു. അനാവശ്യ നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഗവർണർസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുമെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി. തെളിയിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വയ്ക്കുമോയെന്നും ഗവർണർ ചോദിച്ചു.

ഗവർണർ സമാന്തര സർക്കാരാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും കേരളത്തിൽ കേന്ദ്ര ഇടപെടലിനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാനാണു നോക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്നലെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. നിയമനിർമാണ സഭയ്ക്കു മേലുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റവും അനുവദിക്കില്ല. മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശപ്രകാരമാണു ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ – കേരളത്തിനെതിരായ നീക്കം ചെറുക്കുക, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയർത്തി എൽഡിഎഫ് സംഘടിപ്പിച്ച ജനകീയ കൺവൻഷനിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഗവർണർമാർ സാധാരണ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാറില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ രാജ്ഭവനിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നു, മന്ത്രിയെ പിരിച്ചുവിടാൻ പറയുന്നു, പൊലീസ് മേധാവിക്കു നിർദേശം നൽകുന്നു. അതിനെല്ലാം ഇവിടെ സർക്കാരുണ്ട്. മറിച്ച്, താനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട സർവാധികാരിയെന്നു കരുതിയാൽ അതു മനസ്സിലിരുന്നാൽ മതി – മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



