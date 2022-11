ഗാസയിലെ അഭയാർഥി ക്യാംപിൽ തീപിടിത്തം: 10 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 21 മരണം- വിഡിയോ

ഗാസ∙ പലസ്തീനിലെ ഗാസയില്‍ ജബാലിയ അഭയാർഥി ക്യാംപിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 10 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 21 പേർ മരിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറോളമെടുത്ത് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി.

നാലുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്നുണ്ടായ വാതക ചോർച്ചയെ തുടർന്നാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

പലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ് മഹ്മൂദ് അബ്ബാസ് അപകടത്തെ ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച ദുഃഖാചരണമാണ്. ഗാസയിലെ എട്ട് അഭയാർഥി ക്യാംപുകളിൽ ഒന്നാണ് ജബാലിയ.

English Summary: Gaza: At least 21 killed in Jabalia refugee camp fire