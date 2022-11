ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു: പ്രാർഥിക്കുക, നമുക്ക് ‌ മുന്നിൽ മറ്റു വഴികളില്ല; കൊടുങ്കാറ്റിനും കൊള്ളക്കാര്‍ക്കും മുന്നിലെ നാവികജീവിതം

വടക്കുകിഴക്കൻ സൊമാലിയയിൽ കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശത്ത് കാവൽനിൽക്കുന്നയാൾ. പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കടലിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് ചരക്കു കപ്പൽ (ഫയൽ ചിത്രം: MOHAMED DAHIR / AFP– Image is only for representative purpose)