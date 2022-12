കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസ്: കണ്ണൂർ വിസിയും റജിസ്ട്രാറും ഹാജരാകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസിൽ കണ്ണൂർ വിസിയും റജിസ്ട്രാറും നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. കണ്ണൂരിലെ മലബാർ എജ്യുക്കേഷനൽ ആന്റ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് കീഴിലുള്ള കോളജിന് അഫിലിയേഷൻ നൽകണമെന്ന കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി കാരണം ബോധിപ്പിക്കണം.

ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാത്തതിലുള്ള കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ നടപടി. വിസി. പ്രഫ.ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ, റജിസ്ട്രാർ പ്രഫ ജോബി.കെ.ജോസ് എന്നിവർ ഡിസംബർ ഒൻപതിനാണ് ഹാജരാകേണ്ടത്.

