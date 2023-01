പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞതാകട്ടെ: പുതുവത്സരാശംസ നേർന്ന് രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും

ന്യൂഡൽഹി∙ പുതുവത്സരാശംസ നേർന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും. 2023 പുതിയ പ്രചോദനങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞതാകട്ടെയെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പ്രതീക്ഷയും സന്തോഷവും വിജയവും നിറഞ്ഞ വർഷമാകട്ടെ 2023 എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആശംസിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ പുതുവത്സരാശംസ നേർന്നിരുന്നു.



English Summary: President Draupadi Murmu and PM Modi extends New Year greetings