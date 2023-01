എയർഹോസ്റ്റസിനോട് മോശം പെരുമാറ്റം; രണ്ടു വിദേശികളെ വിമാനത്തിൽനിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടു

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗോ ഫസ്റ്റ് വിമാനത്തിലെ ക്യാബിൻ ക്രൂവിനോട് മോശമായി പെരുമാറിയ രണ്ടു വിദേശികളെ വിമാനത്തിൽനിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടു. ജനുവരി അഞ്ചിന് ഗോവ – മുംബൈ ഗോ ഫസ്റ്റ് വിമാനത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. ടേക്ക് ഓഫിനു മുന്നോടിയായി ഗോവ വിമാനത്താവളത്തിൽവച്ചുതന്നെ ഇരുവരെയും വിമാനത്തിൽനിന്ന് ഇറക്കിയിരുന്നു.

സുരക്ഷാ ബ്രീഫിങ്ങിനിടെ ഇവരിൽ ഒരാൾ ക്യാബിൻ ക്രൂ അംഗത്തോട് തനിക്കരികെ ഇരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. എയർഹോസ്റ്റസിനെ കമന്റ് അടിക്കുകയും അശ്ലീല ചുവയോടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു യാത്രക്കാരും എതിർത്തു.

Read more at: ‘ഉച്ചയ്ക്ക് 4 തവണ വിസ്കി കഴിച്ചു, കുഴഞ്ഞ മട്ട്’; മൂത്രമൊഴിച്ച് മിശ്ര പറഞ്ഞു: ‘ബ്രോ, ഞാന്‍ പെട്ടു’



തുടർന്ന് വിവരം പൈലറ്റിനെ അറിയിച്ച് വിദേശികളെ വിമാനത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി സുരക്ഷാസേനയ്ക്കു കൈമാറിയെന്ന് ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർ വക്താവ് അറിയിച്ചു. വിഷയം ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷന്റെ (ഡിജിസിഎ) പരിഗണനയിലാണ്.

English Summary: 2 foreign tourists deboarded from Go First flight for misbehaving with crew