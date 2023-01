കൊടുംശൈത്യത്തിലും ടീഷർട്ട് മാത്രം; പക്ഷേ, ചാറ്റൽമഴയിൽ രാഹുലും ധരിച്ചു ജാക്കറ്റ്! - വിഡിയോ

ശ്രീനഗർ∙ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ ആദ്യമായി ജാക്കറ്റ് ധരിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. യാത്ര ജമ്മു കശ്മീരിൽ പര്യടനം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ചാറ്റൽ മഴയെ തുടർന്ന് ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചത്. കുറച്ചു ദൂരം ജാക്കറ്റ് ധരിച്ച് യാത്ര നടത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി, പിന്നീട് ജാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കി യാത്ര തുടർന്നു. കൊടും ശൈത്യകാലത്ത് ഉത്തരേന്ത്യയിലൂടെ പര്യടനം നടത്തവെ ജാക്കറ്റ് ധരിക്കാതെ ടി ഷർട്ടും പാന്റും ധരിച്ച് യാത്ര നടത്തിയത് ചർച്ചയായിരുന്നു.



ഇന്നലെയാണ് പഞ്ചാബിൽ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി ജമ്മു കശ്മീരിലേക്കു യാത്ര പ്രവേശിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ കഠ്‌വയിലെ ഹത്‌ലി മോറിൽനിന്നു പുനരാരംഭിച്ച യാത്രയിൽ, രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം ശിവസേന (ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗം) നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്തും പങ്കെടുത്തു. ജനുവരി 25ന് റംബാൻ ജില്ലയിലെ ബനിഹാലിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തും. ജനുവരി 27ന് അനന്ത്നാഗ് വഴി ശ്രീനഗറിൽ പ്രവേശിക്കും. ജനുവരി 30ന് ശ്രീനഗറിൽ യാത്ര സമാപിക്കും. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയെ തുടർന്നു കശ്മീരിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

