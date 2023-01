സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഓർഡർ ചെയ്തു; യുവതിക്ക് സ്വിഗ്ഗിയുടെ സർപ്രൈസ്

പനജി (ഗോവ)∙ ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്താൽ ആവശ്യപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾക്കു പകരം മറ്റെന്തെങ്കിലും വരുന്നതും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് നിരവധിപ്പേർ പരാതിപ്പെടാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത യുവതിക്ക് ലഭിച്ചത് മനസ്സുനിറയ്ക്കുന്ന സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സാനിറ്ററി പാഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത യുവതിക്ക് ഒപ്പം ലഭിച്ചത് ചോക്കലേറ്റ് ബിസ്കറ്റുകളാണ്.

സ്വിഗ്ഗി ഇൻസ്റ്റാമാർട്ടിലൂടെയാണ് സമീറ എന്ന യുവതി സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമീറ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ‘‘സ്വിഗ്ഗി ഇൻസ്റ്റാമാർട്ടിലൂടെ ഞാൻ സാനിറ്ററി പാഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഡെലിവറി ചെയ്ത ബാഗിനുള്ളിൽ ചോക്കലേറ്റ് ബിസ്കറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ചിന്താഗതി’’ എന്നാണ് യുവതിയുടെ ട്വീറ്റ്. കടയുടമയാണോ അതോ സ്വിഗ്ഗിയാണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നു യുവതി ട്വിറ്ററിലൂടെ ചോദിച്ചു.

ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ സമീറയുടെ ട്വീറ്റ് കാണുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. അക്കൂട്ടത്തിൽ സ്വിഗ്ഗിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ‘നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ദിവസം ലഭിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു’ എന്നാണ് അവർ കുറിച്ചത്. സ്വിഗ്ഗിയുടെ നടപടിയെ നിരവധിപ്പേർ പ്രശംസിച്ചു.

