കിണറ്റിൽ വീണ പൂച്ചയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ കയർ പൊട്ടി ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു

കണ്ണൂർ∙ കിണറ്റിൽ വീണ പൂച്ചയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഗൃഹനാഥൻ കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു. ചാണപ്പാറയിലെ കാക്കശ്ശേരി ഷാജി (48)യാണ് മരിച്ചത്.

ഞായറാഴ്ച്ച രാവിലെ 7.30 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള കിണറ്റിൽ വീണ പൂച്ചയെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഷാജി കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങിയത്. പൂച്ചയെ കയറിൽ കെട്ടി കരയ്ക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുകയറുന്നതിനിടെ കയർ പൊട്ടി കിണറ്റിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ഭാര്യയുടെ നിലവിളി കേട്ട് എത്തിയ നാട്ടുകാർ ഷാജിയെ പുറത്തെടുത്ത് ഉടൻ പേരാവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. പേരാവൂർ ഫയർ ഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. ഭാര്യ രാധ. മൃതദേഹം പിന്നീട് സംസ്കരിക്കും.

English Summary: Man dies after falling into well in Kannur