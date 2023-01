ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെന്നു സംശയം; വയനാട്ടിലെ സ്കൂളിൽനിന്നുള്ള 70 വിദ്യാർഥികൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി

വൈത്തിരി (വയനാട്) ∙ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെന്ന സംശയത്തില്‍ ലക്കിടി ജവഹര്‍ നവോദയ സ്കൂളിലെ 70 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വൈത്തിരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി. ഇന്നലെ രാത്രി മുതലാണു വയറുവേദനയും കടുത്ത ഛര്‍ദിയും അനുഭവപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥികളെ ആശുപത്രിയിലേക്കെത്തിച്ചത്.

രാവിലെ മറ്റു കുട്ടികള്‍ക്കും അസ്വസ്ഥത തുടങ്ങി. ഇതുവരെ ചികിത്സയ്ക്കായെത്തിയതില്‍ 10 കുട്ടികള്‍ ആശുപത്രി വിട്ടു. മറ്റുള്ളവര്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. നിലവില്‍ ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ലെന്നാണു വിവരം.

English Summary: 70 Students From a School in Wayanad Sought Treatment at the Hospital; Food Poison Suspected