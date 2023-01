അഡ്വ.സൈബിക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം: പൊലീസിന് നിയമോപദേശം

കൊച്ചി ∙ അനുകൂലവിധി സമ്പാദിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകണമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു കക്ഷികളിൽനിന്ന് പണം വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ അഭിഭാഷകൻ സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂരിനെതിരെ പൊലീസിന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു. സൈബിക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതില്‍ അപാകതയില്ലെന്നാണ് നിയമോപദേശം എന്നാണ് വിവരം. അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനാണ് നിയമോപദേശം നൽകിയത്.

ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച തുടർ നടപടിക്കായി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയാണ് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിന്റെ നിയമോപദേശം തേടിയത്. കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പ്രത്യേക ദൂതൻ മുഖേന ഡിജിപിക്കു നൽകിയ റിപ്പോർട്ടാണ് നിയമോപദേശത്തിനായി അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിന് കൈമാറിയത്. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ആരോപണം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നു വ്യക്തമായെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശ.

English Summary: Police got legal advice to register FIR against Advocate Saiby Jose