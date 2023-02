യാത്രയ്ക്കിടെ എൻജിനിൽനിന്ന് ബോഗികൾ വേർപെട്ടു; അന്വേഷിക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ

പട്ന ∙ സത്യഗ്രഹ എക്സ്പ്രസ് ടെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ ബോഗികൾ വേർപെട്ടു. ബോഗികളില്ലാതെ എൻജിൻ കിലോമീറ്ററുകൾ മുന്നോട്ടു പോയ ശേഷമാണു നിർത്തിയത്. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ റെയിൽവേ അധികൃതർ എൻജിൻ തിരികെ വിളിച്ചു വരുത്തി. ബോഗികൾ എൻജിനിൽ വീണ്ടും ഘടിപ്പിച്ചശേഷം ട്രെയിൻ യാത്ര തുടർന്നു.

ബിഹാറിലെ ബേട്ടിയ മജ്ഹൗലിയ സ്റ്റേഷനു സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. യാത്രക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായെങ്കിലും ആർക്കും അപകടമൊന്നുമില്ല. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് റെയിൽവേ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബോഗികൾ എൻജിനുമായി ഘടിപ്പിച്ചതിലുണ്ടായ അപാകതയാണ് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

English Summary: Express Train's Engine Gets Detached, Runs Without Coaches In Bihar