കൊച്ചി നഗരമധ്യത്തിൽ യുവാവ് കുത്തേറ്റു മരിച്ച നിലയിൽ; കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ്

കൊച്ചി ∙ നഗരമധ്യത്തില്‍ യുവാവ് കുത്തേറ്റു മരിച്ച നിലയില്‍. എറണാകുളം കെഎസ്ആര്‍ടിസി സ്റ്റാന്‍ഡിനു സമീപത്താണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പാലക്കാട് സ്വദേശി സന്തോഷാണ് മരിച്ചതെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ശരീരത്തില്‍ കുത്തേറ്റ പാടുകളുണ്ടെന്നും കൊലപാതകമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: A young man was stabbed to death in Kochi city