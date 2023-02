ന്യൂഡൽഹി∙ നിര്‍ണായക നീക്കവുമായി വീണ്ടും അദാനി ഗ്രൂപ്പ്. പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഓഹരികള്‍ മുന്‍കൂര്‍ പണം നല്‍കി തിരിച്ചുവാങ്ങുമെന്ന് ഗ്രൂപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദാനി പോര്‍ട്സ് ആന്‍ഡ് സ്പെഷല്‍ ഇക്കണോമിക് സോണ്‍, അദാനി ഗ്രീന്‍ എനര്‍ജി, അദാനി ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ എന്നീ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളാണ് തിരികെ വാങ്ങുന്നത്.

Read Also; തുർക്കിയിൽ വീണ്ടും ഭൂചലനം, 7.5 തീവ്രത; ആദ്യ ഭൂചലനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1400 കടന്നു

1114 മില്യൻ ഡോളറാണ് കമ്പനി ഇതിനായി മാറ്റിവയ്ക്കുക. ഓഹരിവിപണിയിലെ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിയും ഗ്രൂപ്പില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഓഹരിയുടമകളുടെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുമാണ് നടപടിയെന്ന് അദാനി വിശദീകരിച്ചു. അതിനിടെ ഓഹരിവിപണികള്‍ ഇന്നും നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു.



English Summary: Adani group to pre-pay for release of pledged shares