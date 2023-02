തിരുവനന്തപുരം∙ ലൈഫ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ കോണ്‍ഗ്രസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ്. കോണ്‍ഗ്രസ് വീട് നല്‍കുമെന്ന് പറഞ്ഞ 1000 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ആരാണെന്ന് പറയാമോയെന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു. തുടർന്ന് സഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറി. സിപിഎം 1773 വീടുകള്‍ നിര്‍മിച്ചുനല്‍കിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



