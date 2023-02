ഭരണത്തിൽ നോട്ടമിട്ട് ബിജെപി; പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കാൻ നഡ്ഡ നാഗാലാൻഡിലേക്ക്

കൊഹിമ ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ ചൊവ്വാഴ്ച നാഗാലാൻഡിൽ എത്തും. ബിജെപിയും സഖ്യകക്ഷിയായ എൻഡിപിപിയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന റാലിയിൽ നഡ്ഡ പങ്കെടുക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി നെഫ്യൂ റിയോയും റാലിയുടെ ഭാഗമാകുമെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പ്രകടനപത്രിക നഡ്ഡ പ്രകാശനം ചെയ്യും.

ബിജെപിയും എൻഡിപിപിയും ഒരുമിച്ചാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. ബിജെപി 20 സീറ്റുകളിലും എൻഡിപിപി 40 സീറ്റിലുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥാനാർഥി എതിരില്ലാതെ ജയിച്ചതിനാൽ 59 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. അകുലുതോ മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കകേഷ സുമി പത്രിക പിൻവലിച്ചതോടെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി കഷേട്ടോ കിമിനി (68) എതിരില്ലാതെ ജയിക്കുകയായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 27നാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. മാർച്ച് 2ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും.

