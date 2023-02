‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ യാത്രാവിമാനങ്ങൾ വിദൂരമല്ല’: ശിവമൊഗ്ഗ വിമാനത്താവളം തുറന്നുനൽകി മോദി

ശിവമൊഗ്ഗ ∙ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമിക്കുന്ന യാത്രാവിമാനങ്ങളുടെ ദിവസം വിദൂരമല്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കർണാടകയിലെ ശിവമൊഗ്ഗയിൽ വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. വരുംനാളുകളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 1000ത്തിലധികം വിമാനങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘‘ഹവായ് ചപ്പൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവർ ഇന്ന് ഹവായ് ജഹാസിൽ (വിമാനത്തിൽ) യാത്ര ചെയ്യണം. അതു സംഭവിക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു. 2014നു മുൻപ് എയർ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള മോശം കാരണങ്ങളാണു ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത്. ആ കാലത്ത് കമ്പനിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് തട്ടിപ്പുകളുടെ പേരിലായിരുന്നു’’ – നരേന്ദ്ര മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

450 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പുതിയ വിമാനത്താവളം പണിതത്. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പാസഞ്ചർ ടെർമിനൽ കെട്ടിടത്തിന് ഒരു മണിക്കൂറിൽ 300 പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. കർണാടകയിലെ മൽനാട് മേഖലയിൽ ശിവമൊഗ്ഗയും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യാത്രാസൗകര്യം വർധിപ്പിക്കാൻ വിമാനത്താവളത്തിനു കഴിയുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

കർണാടക ബിജെപിയുടെ ശക്തനായ നേതാവും നാലു തവണ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പയുടെ 80ാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിലായിരുന്നു വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം. ശിവമൊഗ്ഗ ജില്ലയാണ് യെഡിയൂരപ്പയുടെ നാട്. യെഡിയൂരപ്പയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ തെളിയിക്കാനും മോദി ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മേയിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, ഈ വർഷം അഞ്ചാം തവണയാണ് മോദി കർണാടക സന്ദർശിക്കുന്നത്. ഈ യാത്രയിൽ ആകെ 3,600 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികൾക്കു പ്രധാനമന്ത്രി ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി.

