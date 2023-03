ഏപ്രിൽ 25നകം എന്നെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണി: വെളിപ്പെടുത്തി സിദ്ദു മൂസാവാലയുടെ പിതാവ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ വധഭീഷണിയുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി, കൊല്ലപ്പെട്ട പഞ്ചാബി ഗായകൻ സിദ്ദു മൂസാവാലയുടെ പിതാവ് രംഗത്ത്. മകനു നീതി തേടി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന തനിക്കുനേരെ പലതവണ വധഭീഷണിയുണ്ടായെന്ന് സിദ്ദുവിന്റെ പിതാവ് ബാൽക്കൂർ സിങ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഈ ഏപ്രിൽ 25നകം കൊലപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ഭീഷണി. പഞ്ചാബ് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സുരക്ഷ പിൻവലിക്കണമെന്നും ബാൽക്കൂർ സിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സിദ്ദു മൂസെവാലയുടെ കൊലപാതകം സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പിതാവും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളും പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിനു മുൻപിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്.

English Summary: Sidhu Moose Wala s father alleged that he threatened and will be killed before April 25