ആലപ്പുഴ∙ വീട്ടിലെ അക്വേറിയം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിൽ ഷോക്കേറ്റ് 11 വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. പാണാവള്ളി പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡ് വളവിൽ ശരത് – സിനി ദമ്പതികളുടെ മകൻ അലനാണ് മരിച്ചത്.



English Summary: 11 year old boy electrocuted while cleaning aquarium at Alappuzha