സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ അപമാനിച്ചു; സച്ചിൻദേവിനെതിരെ പരാതിയുമായി കെ.കെ.രമ

തിരുവനന്തപുരം∙ സച്ചിൻദേവ് എംഎൽഎ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ സൈബര്‍ സെല്ലിനും സ്പീക്കർക്കും കെ.കെ.രമ പരാതി നൽകി. നിയമസഭയിലെ സംഘർഷത്തിനിടെ രമയ്ക്കുണ്ടായ പരുക്ക് വ്യാജമാണെന്നായിരുന്നു സച്ചിൻദേവ് എംഎൽഎയുടെ പോസ്റ്റ്. സച്ചിൻദേവ് സമൂഹ മാധ്യമം വഴി അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. വിവിധ സമയങ്ങളിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ ചേർത്ത് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ കാണിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തി. പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്ത് നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇൻ ഹരിഹർ നഗറിനും, ടു ഹരിഹർ നഗറിനും ശേഷം ലാൽ സംവിധാനം ചെയ്ത മറ്റൊരു ചിത്രമായിരുന്നു ഇൻ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇൻ.. അതിൽ ഇടതു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തിരുമുറിവ് വലതു കയ്യിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന സീനുമായി ഇന്ന് സഭയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് സാദൃശ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം...തോമസൂട്ടി വിട്ടോടാ.....’–എന്നായിരുന്നു സച്ചിൻദേവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റ്. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്ത കെ.കെ.രമയുടെ കൈ എന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു ഫോട്ടോയും കൈയിൽ കെട്ടുമായി നിൽക്കുന്ന കെ.കെ.രമയുടെ ഫോട്ടോയും പങ്കുവച്ചായിരുന്നു ഈ പോസ്റ്റ്.

English Summary: K.K.Rema give complaint against Sachin dev MLA in cyber cell and to speaker