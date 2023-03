നിർമാണത്തിലിരുന്ന രണ്ടു നില വീട് തകർന്ന് രണ്ടു മരണം

അങ്കമാലി∙ കറുകുറ്റിയിൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ലാബുകൾ ഇടിഞ്ഞ് വീണ് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ അലി ഹസൻ(30), മലയാളിയായ ജോണി അന്തോണി (52)എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കറുകുറ്റി ഫൊറോന പള്ളിയ്ക്കു പിന്നിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന രണ്ടു നില വീട് തകർന്നു വീണാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മൂന്ന് പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

English Summary: Two died after building under construction collapsed