ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട്ടിലെ കാ‍ഞ്ചീപുരത്ത് പടക്ക നിർമാണശാലയിൽ പൊട്ടിത്തെറി. രണ്ടു സ്ത്രീകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 8 പേർ മരിച്ചു. കാഞ്ചീപുരത്തെ കുരുവിമലൈയിൽ ഇന്നു ഉച്ചയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 24 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. പരുക്കേറ്റ 10 പേരുടെ നില ഗുരുതരമെന്നാണ് വിവരം. പരുക്കേറ്റവരെ കാ‍ഞ്ചീപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഉണങ്ങാനിട്ടിരുന്ന പടക്കങ്ങൾ തീപിടിച്ച് പെട്ടിത്തെറിച്ചതാണെന്നാണ് സൂചന. അഗ്നിരക്ഷാസേനയെത്തി തീ അണച്ചു.

English Summary: Eight die in cracker unit fire near Kancheepuram