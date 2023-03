ഓപ്പറേഷൻ അരിക്കൊമ്പൻ: ദൗത്യസംഘത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കുങ്കിയാനയും ചിന്നക്കനാലിലെത്തി

മൂന്നാർ ∙ നാട്ടിലാകെ ഭീതിവിതച്ച കാട്ടാന അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാനുള്ള ദൗത്യസംഘത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കുങ്കിയാനയും ചിന്നക്കനാലിലെത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് വയനാട്ടിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട സൂര്യൻ എന്ന് പേരുള്ള ആനയാണ് ചിന്നക്കനാലിൽ എത്തിയത്. തന്നെ മയക്കുവെടി വയ്ക്കാൻ വനംവകുപ്പ് പദ്ധതി ഇട്ടതൊന്നും അറിയാതെ കാടുംകുന്നും കയറിയിറങ്ങുകയാണ് അരിക്കൊമ്പൻ.

ചിന്നക്കനാലിനു സമീപത്തെ പെരിയകനാൽ എസ്റ്റേറ്റിലാണു ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് വരെ ആന റോന്തുചുറ്റിയത്. കുറച്ച് ദിവസമായി ഏതാനും പിടിയാനകളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും കൂടെയാണ് കൊമ്പന്റെ സഹവാസം. പിടികൂടാൻ വനം വകുപ്പ് ഉന്നമിട്ടതിനാൽ സദാസമയവും ആർആർടിയുടെ നിരീക്ഷണ വലയത്തിലാണ് കൊമ്പൻ. ഒരാഴ്ചയായി അരിക്കൊമ്പൻ പെരിയ കനാൽ എസ്റ്റേറ്റിലാണു തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എസ്റ്റേറ്റിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നാൽ മാത്രമേ ഒരുക്കിവച്ച കെണിയിൽ കുടുക്കാനാകൂ.

English Summary: Kumki Elephant Surya has arrived in Idukki for Operation Arikomban