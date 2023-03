കുവൈത്തിലെ ഖൈറാനിൽ ചെറുവഞ്ചി മുങ്ങി അപകടം; രണ്ടു മലയാളികൾ മരിച്ചു

കുവൈത്ത് സിറ്റി ∙ കുവൈത്തിലെ ഖൈറാനിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ മുങ്ങിമരിച്ചു. കണ്ണൂർ പുതിയവീട് സുകേഷ് (44), പത്തനംതിട്ട മോഴശേരി ജോസഫ് മത്തായി (29) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ചെറുവഞ്ചി മുങ്ങിയാണ് ഇരുവരും മരിച്ചത്.

