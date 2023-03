തിരുവനന്തപുരത്ത് പട്ടാപ്പകൽ സ്ത്രീയ്ക്കു നേരെ വീണ്ടും ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതിയെ പിടികൂടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ വീണ്ടും പട്ടാപ്പകൽ സ്ത്രീയ്ക്കു നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം. സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു സമീപത്തെ ഹോട്ടലിനു മുന്നിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച പട്ടാപ്പകൽ സ്ത്രീയ്ക്കു നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമമുണ്ടായത്. പ്രതി ശാസ്തമംഗലം സ്വദേശി സജുമോനെ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ പിടികൂടി.

English Summary: Sexual Harassment Against Woman In Thiruvananthapuram Again