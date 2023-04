തൃശൂർ ∙ സി.കെ.ആശയെ പരസ്യത്തില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതില്‍ പരാതിയില്ലെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്‍. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് പരാതിയുള്ളതായി അറിയില്ല. പരിഗണന ലഭിച്ചില്ലെന്ന വാദം തെറ്റാണെന്നും പാര്‍ട്ടിക്ക് പരിഭവമില്ലെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രന്‍ തൃശൂരില്‍ പറഞ്ഞു. സർക്കാരിന്റെ വൈക്കം സത്യഗ്രഹ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിനായി പിആർഡി നൽകിയ പത്രപരസ്യത്തിൽ എംഎൽഎ സി.കെ. ആശയുടെ പേരും ചിത്രവും ഒഴിവാക്കിയ വാര്‍ത്തയോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കാനം.

English Summary: No complaints about CK Asha's removal from advertisement, says Kanam Rajendran