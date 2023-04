അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസ്: വി.എസ്.ശിവകുമാറിന് ഇഡി നോട്ടിസ്

കൊച്ചി ∙ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മുന്‍മന്ത്രിയുമായ വി.എസ്.ശിവകുമാറിന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) നോട്ടിസ്. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസിലെ അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. ഈ മാസം 20ന് കൊച്ചി ഓഫിസില്‍ ഹാജരാകാനാണ് നിര്‍ദേശം.

സ്വത്തുവകകള്‍ സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാനും ഇഡി നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിന് നേരത്തെ വിജിലൻസും ശിവകുമാറിനെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. ശിവകുമാറിന്റെ സുഹൃത്തായ രാജേന്ദ്രനും നോട്ടിസ് അയച്ചതായി ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

English Summary: ED notice to Former minister VS Sivakumar in disproportionate assets case