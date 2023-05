തിരുവനന്തപുരം രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് ഒരു പ്രതിദിന സർവീസ് കൂടി

തിരുവനന്തപുരം∙ തിരുവനന്തപുരം രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് ഒരു പ്രതിദിന സർവീസ് കൂടി തുടങ്ങുന്നു. ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിന്റെ പുതിയ സർവീസ് മേയ് 22ന് തുടങ്ങും. ഈ റൂട്ടിൽ ഇൻഡിഗോയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രതിദിന സർവീസ് ആണിത്. ടിക്കറ്റ്‌ ബുക്കിങ് തുടങ്ങി.



മുംബൈ-തിരുവനന്തപുരം സർവീസ് (6E 5114) രാവിലെ 6.20ന് പുറപ്പെട്ട് 8.25ന് എത്തും. മടക്ക വിമാനം (6E 5116) തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് രാവിലെ 8.55ന് പുറപ്പെട്ട് 11ന് മുംബൈയിലെത്തും. ശംഖുമുഖത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെർമിനലിൽ നിന്നായിരിക്കും സർവീസ്.

മുംബൈ വഴി ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു നഗരങ്ങളിലേക്കും യൂറോപ്പ്, യുകെ, യുഎസ്, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യാന്തര നഗരങ്ങളിലേക്കും കണക്ടിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സമയം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം-മുംബൈ സെക്ടറിലെ ആറാമത്തെ പ്രതിദിന സർവീസാണിത്. എയർ ഇന്ത്യയും ഇൻഡിഗോയും നിലവിൽ 2 പ്രതിദിന സർവീസുകൾ വീതം നടത്തുന്നുണ്ട്. വിസ്താരയുടെ പുതിയ സർവീസ് ജൂൺ 1 മുതൽ തുടങ്ങും.

