ചാരുംമൂട്ടിൽ കാറും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ചു, 2 മരണം; ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

ആലപ്പുഴ∙ കൊല്ലം-തേനി ദേശീയപാതയിൽ ചാരുംമൂടിന് സമീപം നിയന്ത്രണം വിട്ട കാറും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ ചുനക്കര തെക്ക് ചോണേത്ത് അജ്മുൽ ഖാൻ (തമ്പി - 59), ഓട്ടോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരി ചുനക്കര തെക്ക് രാമനിലയത്തിൽ തങ്കമ്മ (70) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

അപകടത്തിൽ തകർന്ന കാറും ഓട്ടോയും.

മറ്റൊരു യാത്രക്കാരിയായ ചുനക്കര നടുവിൽ തെക്കണശ്ശേരിൽ മണിയമ്മയ്ക്കാണ് (55) ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റത്. മണിയമ്മയെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കറ്റാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ.

