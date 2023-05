‘മണിപ്പുരിലെ പോലെ ബംഗാളിലും കലാപത്തിന് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നു’: വിമർശിച്ച് മമത

കൊൽക്കത്ത ∙ മണിപ്പുരിലെ പോലെ വംശീയ കലാപം ബംഗാളിലും ആവർത്തിക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി ആരോപിച്ചു. മന്ത്രി ബിർബഹ ഹൻസ്ദയുടെ വാഹനത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ അവർ അപലപിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ കുർമി സമുദായക്കാരല്ല, ബിജെപി പ്രവർത്തകരാണെന്നും മമത പറഞ്ഞു.

പശ്ചിം മെദിനിപൂർ ജില്ലയിലെ സാൽബോണിയിലെ റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മമത. ‘‘സംസ്ഥാനത്ത് വംശീയ കലാപത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവരെ വെറുതെ വിടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അക്രമത്തെ അപലപിക്കുന്നു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ കുർമികളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കുർമി സമുദായാംഗങ്ങളുടെ വേഷം ധരിച്ച ബിജെപി പ്രവർത്തകരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ.’’– മമത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: "BJP Trying To Replicate Manipur-Like Riots In Bengal": Mamata Banerjee