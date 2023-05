കോഴിക്കോട് വയോധികൻ കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു

ഇരിങ്ങണ്ണൂർ(കോഴിക്കോട്)∙ ഇരിങ്ങണ്ണൂരിലെ വള്ളിക്കുനിയിൽ ശങ്കരൻ (85) സ്വന്തം വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ വീണു മരിച്ചു. ഭാര്യ കല്യാണി മക്കൾ : രാജൻ(എൽജെഡി എടച്ചേരി പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയംഗം), രമണി, രതി, മരുമക്കൾ :വിമല ,ബാലകൃഷ്ണൻ കീഴ്മാടം, അശോകൻ മാഹി . English Summary: Man dies after falling into well