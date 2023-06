കൊച്ചിയിലെ മാലിന്യം വീണ്ടും ബ്രഹ്മപുരത്തേക്ക്; മേയറുടെ പ്രഖ്യാപനം പാളി

കൊ‌ച്ചി∙ തീപിടിത്തമുണ്ടായ കൊച്ചി കോർപറേഷന്റെ ബ്രഹ്മപുരത്തെ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും മാലിന്യമെത്തിക്കുന്നു. ലോറികൾ മാലിന്യവുമായി ബ്രഹ്മപുരത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു. നഗരസഭയുടെ ലോറികളിലാണ് മാലിന്യം നീക്കുന്നത്. ഇന്നു മുതൽ എജൻസികൾ മാലിന്യം നീക്കുമെന്ന മേയറുടെ പ്രഖ്യാപനം പാളിയതോടെയാണു നടപടിയെന്നാണു വിവരം.



ഇന്നു മുതൽ (ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ) കൊച്ചിയിലെ മാലിന്യം ബ്രഹ്മപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ലെന്ന് മന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണു തീരുമാനമെടുത്തത്. ഇക്കാര്യം മേയറും നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഹരിത കർമസേനാ പ്രവർത്തകർ വീടുകളിൽനിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യം മൂന്ന് ഏജൻസികൾ കൊണ്ടുപോകുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്.

English Summary: Garbage from Kochi disposing again at Brahmapuram