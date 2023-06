കോഴിക്കോട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ട ട്രെയിനിൽ തീവയ്ക്കാൻ ശ്രമം; യാത്രക്കാരനെ പിടികൂടി

കോഴിക്കോട്∙ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ട ട്രെയിനിൽ തീവയ്പിനു ശ്രമം. കംപാർട്ടുമെന്റിനകത്തെ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പു രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്പാസ്റ്റിക് സ്റ്റിക്കർ പൊളിച്ചെടുത്ത് അതിനു തീ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായാണ് പറയുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2.20ന് എത്തിയ 22609 മംഗളൂരു–കോയമ്പത്തൂർ ഇന്റർ സിറ്റിക്കുള്ളിലാണ് സംഭവം. യാത്രക്കാരനെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: An Attempt to set fire to a train stopped at the Kozhikode railway station