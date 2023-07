കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവയ്പും കണ്ടെത്താൻ സ്പെഷല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയരുന്നതിനിടെ, കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവയ്പും കണ്ടെത്തുന്നതിന് സ്പെഷല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കാന്‍ ഡിജിപിയുടെ നിര്‍ദേശം. ജില്ലാ സ്പെഷല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് കൈമാറാന്‍ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി എസ്.ദർവേഷ് സാഹിബ് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിമാർക്കാണു നിർദേശം നൽകിയത്.



കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവയ്പും തടയുന്നതിനു വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ പരിശോധന നടത്തുമ്പോള്‍ പൊലീസ് സംരക്ഷണവും സഹായവും നല്‍കാനും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിലക്കയറ്റം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൃത്യവും സമയബന്ധിതവുമായി നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഡിജിപി നിര്‍ദേശിച്ചു. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടി സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ച യോഗത്തിലെ തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു നടപടി.

നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് അമിതവില ഈടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. സാധന വിലയിൽ വലിയ അന്തരം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണു മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകിയത്. എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുന്നിലും വിലനിലവാരപ്പട്ടിക നിർബന്ധമായും പ്രദർശിപ്പിക്കണം. ജില്ലയിലെ പ്രധാന ചന്തകളിൽ കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം നേരിട്ടു പരിശോധന നടത്തണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Kerala DGP S Darvesh Sahib instructed to deploy special branch officers to curb black market in State