ഐആർസിടിസി വെബ്സൈറ്റ് തകരാറിൽ; റെയിൽവേ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് നിലച്ചു

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ റെയിൽവേ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിനുള്ള ഐആർസിടിസി വെബ്സൈറ്റ് തകരാറിലായി. ഇന്നു രാവിലെ മുതൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അതിനു സാധിക്കുന്നില്ല. സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണ് കാരണമാണെന്നും ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്നും റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉൾപ്പെടെ നിരവധിപ്പേർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചു. രാവിലെ 8 മണി മുതൽ തന്നെ പരാതികൾ പുറത്തുവരാൻ തുടങ്ങി. പേയ്‌മെന്റുകളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉപയോക്താക്കൾ പരാതിപ്പെട്ടു.

English Summary: IRCTC down! Users get error message while booking train tickets