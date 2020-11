ബെയ്ജിങ് ∙ ലോക ജീവിതക്രമം അപ്പാടെ മാറ്റി മറിച്ച കോവിഡ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം. ചൈനയിലെ ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യയിൽ ആദ്യത്തെ കേസ് കണ്ടെത്തിയത് 2019 നവംബർ 17ന്. അന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാളാണോ ആദ്യത്തെ രോഗി എന്നതിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. അജ്ഞാത വൈറസ് മൂലമുളള രോഗബാധയെക്കുറിച്ച് ലോകാരോഗ്യസംഘടനയിൽ ചൈന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസംബർ 31നാണ്. രോഗത്തിന് കോവിഡ് 19 എന്ന പേര് നൽകിയത് 2020 ഫെബ്രുവരി 11ന്.

English Summary: One year since covid first reported