9/11: സൗദിക്കു പങ്കുള്ളതായി തെളിവില്ല: രഹസ്യ രേഖ പുറത്തുവിട്ട് എഫ്ബിഐ

A hijacked commercial plane crashing into the World Trade Center in New York. (File) Photo Credit :Seth Mcallister / AFP..