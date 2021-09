സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ∙ ഫോട്ടോകൾ സ്റ്റിക്കറുകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യം വാട്സാപ് ഉടൻ ലഭ്യമാക്കും. ചിത്രങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപ്ഷൻ ബാറിനു സമീപം കാണുന്ന സ്റ്റിക്കർ ഐക്കണിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുന്നതോടെ പടം സ്റ്റിക്കറാക്കി മാറും.

ഇതോടെ സ്റ്റിക്കറുകൾ നിർമിക്കാൻ മറ്റൊരു ആപ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. വാട്സാപ്പിന്റെ പുതിയ ഡെസ്ക്ടോപ് ബീറ്റ പ്രോഗ്രാമിലാണ് നിലവിൽ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിൻഡോസ്, മാക് ഒഎസുകളിൽ ബീറ്റ വേർഷൻ ലഭ്യമാണ്.

English Summary: WhatsApp will soon allow you to convert images into stickers